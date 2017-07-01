Драгун перешел из «Оренбурга» в БАТЭ
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун перешел из «Оренбурга» в БАТЭ, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Борисова.
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Драгун перешел в «Оренбург» в марте из московского «Динамо» и сыграл 11 матчей в Российской футбольной
«Оренбург» по итогам сезона вылетел в Футбольную национальную лигу.
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