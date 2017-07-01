Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30248925/
1 июля 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Драгун перешел из «Оренбурга» в БАТЭ

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун перешел из «Оренбурга» в БАТЭ, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Борисова.

Драгун перешел из Оренбурга в БАТЭ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Драгун перешел в «Оренбург» в марте из московского «Динамо» и сыграл 11 матчей в Российской футбольной премьер-лиге.

«Оренбург» по итогам сезона вылетел в Футбольную национальную лигу.

Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
БАТЭ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Полузащитник Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ

Полузащитник Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник футбольной сборной Беларуси Станислав Драгун стал игроком борисовского БАТЭ. Контракт с 28-летним игроком подписан сегодня, сообщили корреспонеденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева