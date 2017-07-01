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1 июля 2017, 9:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Месси женился на подруге детства в родной Аргентине

Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей.

Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей. Увеличить
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Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской «Барселоне», сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Избранница 30-летнего Месси — Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты «Барселоны» Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой — певицей Шакирой.

«Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился», — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе «Барселоны» он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.

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