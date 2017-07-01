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1 июля 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хави уговаривает Иньесту перебраться в Катар

Полузащитник Хави, который выступает за «Аль-Садд», попытается уговорить хавбека «Барселоны» Андреса Иньесту присоединиться к нему в Катаре, утверждает Mundo Deportivo.

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Экс-игрок сине-гранатовых уже настоял, чтобы Иньеста посетил Доху и посмотрел все прелести жизни в этом городе.

По данным источника, власти Катара заинтересованы в привлечении Иньесты ради рекламы ЧМ-2022, который пройдёт в этой стране. Разумеется, испанец получит крайне выгодный в финансовом плане контракт.

Действующее соглашение Иньесты с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года. В случае ухода из «Барселоны» хавбек не хочет оставаться в Европе, чтобы не играть против сине-гранатовых.

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