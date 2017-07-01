Хави уговаривает Иньесту перебраться в Катар

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Экс-игрок сине-гранатовых уже настоял, чтобы Иньеста посетил Доху и посмотрел все прелести жизни в этом городе.

По данным источника, власти Катара заинтересованы в привлечении Иньесты ради рекламы ЧМ-2022, который пройдёт в этой стране. Разумеется, испанец получит крайне выгодный в финансовом плане контракт.