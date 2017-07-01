Звезда мирового футбола Месси женился на подруге детства

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Избранница 30-летнего Месси — Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Boda Leo-Antonela: Así salieron después de la ceremonia civil. <a href="https://t.co/hzPo7POSiu">pic.twitter.com/hzPo7POSiu</a></p>— Audible Sports (@AudibleSports) <a href="https://twitter.com/AudibleSports/status/880944464809914369">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты «Барселоны» Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой — певицей Шакирой.

«Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился», — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Messi?src=hash">#Messi</a> y Antonela ❤? <a href="https://t.co/PpUD6F0yMw">pic.twitter.com/PpUD6F0yMw</a></p>— Audible Sports (@AudibleSports) <a href="https://twitter.com/AudibleSports/status/880941833077051392">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе «Барселоны» он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.