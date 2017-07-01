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1 июля 2017, 1:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Рома» продала Рюдигера в «Челси»

«Рома» продала в «Челси» защитника Антонио Рюдигера, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Синие заплатили за немца € 33 млн плюс € 5 млн в виде бонусов и будут платить ему £ 4 млн в год по пятилетнему контракту.

Рома продала в <span class=error>Челси</span> защитника <span class=error>Антонио</span> Рюдигера утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span>. Увеличить
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Сообщается, что Рюдигер пройдёт медицинское обследование для «Челси» 3 июля, на следующий день после финала Кубка конфедераций, в котором его сборная Германии сыграет с командой Чили.

В минувшем сезоне 24-летний Рюдигер провёл 26 матчей в Серии А и отдал две результативные передачи.

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