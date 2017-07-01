Источник: «Рома» продала Рюдигера в «Челси»

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Сообщается, что Рюдигер пройдёт медицинское обследование для «Челси» 3 июля, на следующий день после финала Кубка конфедераций, в котором его сборная Германии сыграет с командой Чили.

В минувшем сезоне 24-летний Рюдигер провёл 26 матчей в Серии А и отдал две результативные передачи.