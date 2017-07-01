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1 июля 2017, 0:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Терри согласился присоединиться к «Астон Вилле»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри дал согласие на переход в «Астон Виллу», которая предложила игроку зарплату в 3 миллиона фунтов стерлингов в год, сообщает ESPN.

Экс-защитник Челси Джон Терри дал согласие на переход в Астон Виллу которая предложила игроку зарплату в 3 миллиона фунтов стерлингов в год. Увеличить
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По информации источника, 36-летний англичанин уведомил о своем решении остальные клубы, которые были заинтересованы в его услугах.

Напомним, что «Челси» решил не продлевать контракт с капитаном команды по окончании минувшего сезона. Таким образом, экс-футболист сборной Англии на данный момент является свободным агентом.

Отметим, что в первом туре в предстоящем розыгрыше чемпион-лиги «Астон Вилла» дома примет команду Леонида Слуцкого «Халл Сити».

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