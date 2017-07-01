Терри согласился присоединиться к «Астон Вилле»
Экс-защитник «Челси» Джон Терри дал согласие на переход в «Астон Виллу», которая предложила игроку зарплату в 3 миллиона фунтов стерлингов в год, сообщает ESPN.
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По информации источника, 36-летний англичанин уведомил о своем решении остальные клубы, которые были заинтересованы в его услугах.
Напомним, что «Челси» решил не продлевать контракт с капитаном команды по окончании минувшего сезона. Таким образом,
Отметим, что в первом туре в предстоящем розыгрыше