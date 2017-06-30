«Ред Булл Зальцбург» изменит клубную эмблему из-за сходства с «РБ Лейпциг»

УЕФА потребовал у одного из клубов, которыми владеет компания Red Bull GmbH, изменить эмблему. Теперь на логотипе «Ред Булл Зальцбург» будет изображён только один красный бык, бодающий футбольный мяч.

«Ред Булл Зальцбург» начнёт сезон в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации, «РБ Лейпциг» — с группового этапа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Red Bull Salzburg had to change its logo upon entering Champions League competition to avoid similarities with sister club RB Leipzig. <a href="https://t.co/qaXtRct4iL">pic.twitter.com/qaXtRct4iL</a></p>— Daniel Nyari (@danielnyari) <a href="https://twitter.com/danielnyari/status/880777878597763073">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>