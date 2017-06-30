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30 июня 2017, 22:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Команда бывших игроков «МЮ» на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» с Роналдиньо

В пятницу на стадионе «Камп Ноу» состоялся матч с участием бывших футболистов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В пятницу на стадионе <span class=error>Камп</span> Ноу состоялся матч с участием бывших футболистов Барселоны и Манчестер Юнайтед. Увеличить
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От поражения на домашнем стадионе сине-гранатовых не спасло даже мастерство бразильца Роналдиньо. «МЮ» одержал победу со счётом 3:1 благодаря голам Йеспера Блумквиста, Карела Поборски и Дуайта Йорка. В составе каталонцев гол престижа забил Фредерик Дею.

Игра была благотворительной — доходы от неё поступят в фонд «Барселоны». 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» команды встретятся ещё раз.

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