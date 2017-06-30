Команда бывших игроков «МЮ» на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» с Роналдиньо
В пятницу на стадионе «Камп Ноу» состоялся матч с участием бывших футболистов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
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От поражения на домашнем стадионе
Игра была благотворительной — доходы от неё поступят в фонд «Барселоны». 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» команды встретятся ещё раз.
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