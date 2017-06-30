Команда бывших игроков «МЮ» на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» с Роналдиньо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

От поражения на домашнем стадионе сине-гранатовых не спасло даже мастерство бразильца Роналдиньо. «МЮ» одержал победу со счётом 3:1 благодаря голам Йеспера Блумквиста, Карела Поборски и Дуайта Йорка. В составе каталонцев гол престижа забил Фредерик Дею.

Игра была благотворительной — доходы от неё поступят в фонд «Барселоны». 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» команды встретятся ещё раз.