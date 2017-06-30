Столичное футбольное дерби «Минск» — «Крумкачы» завершилось без голов
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартовал 15-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Заключительный тур первого круга открыло столичное дерби между «Минском» и «Крумкачамi». Футболисты обеих команд не порадовали зрителей забитыми голами — ничья 0:0.
В субботу, 1 июля, состоятся еще 4 встречи: БАТЭ (Борисов) — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Гомель», «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк), «Слуцк» — «Днепр» (Могилев).
Минское «Динамо» 2 июля примет футболистов «Витебска», мозырская «Славия» у себя дома сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
Лидер первенства солигорский «Шахтер» 3 июля на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».
Положение в группе лидеров после 14 туров: «Шахтер» — 35 очков (разница мячей — 21−7), «Динамо» (Минск) — 31 (18−5), БАТЭ — 30 (22−7), «Слуцк» — 25 (16−11), «Неман» — 24 (19−13).
Список лучших бомбардиров 28-го чемпионата страны возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Михаил Гордейчук (БАТЭ), забившие по 7 мячей.