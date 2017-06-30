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30 июня 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Российский тренер рассказал о переговорах с «Тоболом»

Российский специалист Сергей Ташуев в интервью «Чемпионату» подтвердил информацию о переговорах с «Тоболом».

Ранее Vesti.kz сообщали, что Ташуев прибудет в Астану, где должна состояться его встреча с гендиректором костанайского клуба Николаем Паниным.

58-летний Ташуев известен по работе с «Кубанью», «Анжи», Краснодаром и донецким «Металлургом». Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.

«Разговариваю с руководством «Тобола» о возможности возглавить клуб, но конкретная информация будет только дня через два, — сказал Ташуев. — Контакты на самом деле были, но за последние полгода таких контактов было пять или шесть. Спичка разгоралась, а потом почему-то гасла, хотя почти во всех клубах я был в шорт-листе. Люди, представляющие спортивную составляющую клубов, и футболисты были готовы сотрудничать, а как доходило до самого главного, всё тормозилось. Тут тоже загадывать не хочу.

Жаль, что заинтересованы нами казахские клубы, а не команды из России. Этим удивлен не только я, но и другие российские тренеры. Это мое мнение, не более того.

Отметим, что предыдущий тренер «Тобола» также был из России — Омари Тетрадзе покинул клуб 26 июня после поражения от «Шахтера» (0:1). Костанайцы уже четвертый сезон подряд меняют наставников по ходу сезона. После 18 проведенных игр клуб идет на пятом месте в чемпионате Казахстана.

Помимо Ташуева, кандидатами на пост главного тренера «Тобола» назывались россиянин Владимир Газзаев и румын Йоан Андоне, уже работавшие в Казахстане. Оба специалиста возглавляли «Актобе», а Андоне еще трудился в «Астане», причем в обоих случаях он принимал команды по ходу сезона.

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