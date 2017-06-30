Легионер «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

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Маурисио заявил, что самым трудным для него был матч в Кубке России против «СКА-Хабаровск». «Труднее всего дался 12-часовой полёт на кубковый матч. Мы прибыли туда в день матча и вышли играть в снегу при температуре минус 10 градусов. Также было непросто приспособиться к российскому стилю игры, пусть с нами и работал итальянский тренер, а я только приехал из Италии», — цитирует Маурисио «Чемпионат.com» со ссылкой на UOL.

Бразилец рассказал, что ему пришлось нанимать личного тренера, чтобы компенсировать разницу в нагрузках между «Спартаком» и «Лацио», за который он выступал ранее. «Российская лига отличается количеством матчей. С одной стороны, риск получить травму ниже, но с другой — ты рискуешь потерять игровой ритм. В связи с этим я нанял личного тренера и проделывал дополнительную работу, чтобы всегда выступать на самом высоком уровне», — сказал Маурисио.

«Спартак», за который Маурисио выступал на правах аренды, не воспользовался пунктом в контракте игрока и не выкупил права на него. Следующий сезон Маурисио проведет в другом клубе. Маурисио рассказал, что у него есть несколько предложений в том числе и от российских клубов. В «Лацио», которому он принадлежит, Маурисио возвращаться не планирует.

«Я общался с “Лацио” и не вернусь туда. У меня есть предложения из Испании, Турции и той же России. Мне удалось выиграть РФПЛ, и я рад, что меня там ценят. “Сан-Паулу” со мной связывался, но нам не удалось договориться. Приятно, что в Бразилии обо мне не забывают. Я ещё вернусь в родную страну, однако всему своё время», — заключил Маурисио.

Маурисио дос Сантос Насименто перешел в «Спартак» в августе 2016 года. На приобретении футболиста настаивал главный тренер московского клуба Массимо Каррера. В составе «Спартака» Маурисио провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, забив один гол. Бразилец отличился в выездной встрече 15-го тура премьер-лиги с грозненским «Тереком» (1:0).

Маурисио начал свою карьеру в бразильском «Палмейрасе», за который выступал с 2007 года. Несколько раз «Палмейрас» отдавал игрока в аренду, так как он не проходил в основу клуба.

В 2013 году Маурисио был продан лиссабонскому «Спортингу», за который отыграл один сезон. В середине сезона 2014/2015 годов защитник перестал попадать в основу «Спортинга» и был отдан в аренду «Лацио». По окончании сезона римский клуб выкупил игрока за €2,7 млн. Вместе с «Лацио» Маурисио сыграл в финале Кубка и Суперкубка Италии, однако не смог завоевать ни одного трофея.