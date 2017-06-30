Полузащитник Станислав Драгун подписал контракт с борисовским БАТЭ

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Станислав Драгун является воспитанником минской футбольной школы «Трудовые резервы». Профессиональную карьеру он начал в 2004 году в минском «Локомотиве», затем играл за «Гомель», минское «Динамо». В 2013-м перебрался в Россию и выступал в составе самарских «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга».

В 2011 году Драгун дебютировал в национальной сборной Беларуси, за которую провел 42 матча и забил 5 мячей.

Вскоре борисовчанам предстоит начать выступление в квалификации Лиги чемпионов, и помощь такого опытного мастера, как Станислав Драгун, будет очень кстати.