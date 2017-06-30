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30 июня 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Араной

Защитник «Коринтианса» Гильерме Арана входит в сферу интересов московского ЦСКА, сообщает UOL.

По информации издания, помимо российского клуба 20-летним бразильским футболистом серьёзно интересуется немецкий «Байер», который ведёт с ним активные переговоры, а также французский «Бордо». Потенциальная сумма трансфера Араны из «Коринтианса» составляет порядка € 10 млн.

Гильерме Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 10 матчей и отметился двумя результативными передачами. В активе защитника матчи в составе сборной Бразилии U20.

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