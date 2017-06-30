ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Араной

По информации издания, помимо российского клуба 20-летним бразильским футболистом серьёзно интересуется немецкий «Байер», который ведёт с ним активные переговоры, а также французский «Бордо». Потенциальная сумма трансфера Араны из «Коринтианса» составляет порядка € 10 млн.

Гильерме Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 10 матчей и отметился двумя результативными передачами. В активе защитника матчи в составе сборной Бразилии U20.