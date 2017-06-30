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30 июня 2017, 21:32 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Думбия официально перешел в лиссабонский «Спортинг»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия стал игроком лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбия</span> стал игроком лиссабонского <span class=error>Спортинга</span>. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Увеличить
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Отмечается, что 29-летний ивуарийский форвард будет выступать в португальском клубе до лета 2018 года, после чего у «Спортинга» будет возможность выкупить права на футболиста у «волков».

В минувшем сезоне игрок, который ранее выступал за московский ЦСКА, защищал цвета «Базеля». Думбия сыграл 25 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 20 мячей.

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