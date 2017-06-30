Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30246279/
30 июня 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жан-Мишель Олас: Еще не пришло время отпускать Ляказетта в «Арсенал»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что никаких договоренностей с «Арсеналом» по переходу Александра Ляказетта в стан «канониров» нет. Также он отметил, что переговоров об обмене форварда на Оливье Жиру не было.

Президент Лиона <nobr>Жан-Мишель</nobr> <span class=error>Олас</span> заявил что никаких договоренностей с Арсеналом по переходу Александра Ляказетта в стан канониров нет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Еще не пришло время, чтобы одобрить предложение «Арсенала» по Ляказетту при нынешних условиях, — приводит пресс-служба клуба слова Оласа. — Разговоров об обмене Алекса на Жиру никогда не было.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Открытое письмо Артему Дзюбе

Интервью Слуцкого, которое еще долго будут обсуждать

Что натворил Криштиану Роналду в России