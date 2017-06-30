Жан-Мишель Олас: Еще не пришло время отпускать Ляказетта в «Арсенал»
Президент «Лиона»
Жан-Мишель Олас заявил, что никаких договоренностей с «Арсеналом» по переходу Александра Ляказетта в стан «канониров» нет. Также он отметил, что переговоров об обмене форварда на Оливье Жиру не было.
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— Еще не пришло время, чтобы одобрить предложение «Арсенала» по Ляказетту при нынешних условиях, — приводит
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