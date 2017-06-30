Кавенаги простится с болельщиками 1 июля на стадионе «Ривер Плейт»

В прощальном матче примут участие знаменитые игроки «Ривер Плейт», в том числе бывший игрок казанского «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Энцо Франческоли и многие другие. Планируется, что матч посетят 50 тыс. зрителей, а билеты на него были раскуплены ещё за несколько недель до события.

Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт», в котором дебютировал на взрослом уровне в 2000 году. В 2004-м Фернандо перебрался в московский «Спартак», где выступал в течение двух лет. В «Ривер Плейт» он возвращался дважды — в 2011 и 2014 годах — и оба раза покидал клуб через сезон. Последним местом прописки аргентинца был греческий АПОЭЛ, но 4 апреля 2016 года футболист получил тяжёлую травму колена, в связи с чем вынужден был расторгнуть контракт и в конце мая объявить о завершении карьеры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">?Córdoba Capital ⚽️<br>Mi camiseta adidas Despedida está disponible en Templo del Fútbol<br>Duarte Quiroz 1400<br>9 de Julio 160<br>Damian Garat 3255 <a href="https://t.co/G4oYUSxPsd">pic.twitter.com/G4oYUSxPsd</a></p>— Fernando Cavenaghi (@Fercaveoficial) <a href="https://twitter.com/Fercaveoficial/status/880503771834589184">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>