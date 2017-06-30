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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30246270/
30 июня 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» вернула своего воспитанника из «Сассуоло» за € 10 млн

«Рома» на своём официальном сайте объявила о переходе из «Сассуоло» полузащитника молодёжной сборной Италии Лоренцо Пеллегрини.

Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал пятилетний контракт с римским клубом — до 2020 года.

Пеллегрини является воспитанником «Ромы». В «Сассуоло» он перешёл летом 2015 года. В его контракт был включён пункт, согласно которому римляне имели право вернуть его за € 10 млн. Этой опцией «Рома» и воспользовалась.

В прошлом сезоне хавбек провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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