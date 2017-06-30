«Рома» вернула своего воспитанника из «Сассуоло» за € 10 млн
«Рома» на своём официальном сайте объявила о переходе из «Сассуоло» полузащитника молодёжной сборной Италии Лоренцо Пеллегрини.
Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал пятилетний контракт с римским клубом — до 2020 года.
Пеллегрини является воспитанником «Ромы». В «Сассуоло» он перешёл летом 2015 года. В его контракт был включён пункт, согласно которому римляне имели право вернуть его за € 10 млн. Этой опцией «Рома» и воспользовалась.
В прошлом сезоне хавбек провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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