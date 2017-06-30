«Рома» вернула своего воспитанника из «Сассуоло» за € 10 млн

Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал пятилетний контракт с римским клубом — до 2020 года.

Пеллегрини является воспитанником «Ромы». В «Сассуоло» он перешёл летом 2015 года. В его контракт был включён пункт, согласно которому римляне имели право вернуть его за € 10 млн. Этой опцией «Рома» и воспользовалась.

В прошлом сезоне хавбек провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">UFFICIALE: Lorenzo <a href="https://twitter.com/hashtag/Pellegrini?src=hash">#Pellegrini</a> è tornato a casa ?❤️<a href="https://t.co/Jt109Dnsp4">https://t.co/Jt109Dnsp4</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash">#ASRoma</a> <a href="https://t.co/XamSyJIuiw">pic.twitter.com/XamSyJIuiw</a></p>— AS Roma (@OfficialASRoma) <a href="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/880821138636636160">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>