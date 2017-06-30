«Халл Сити» совершил первую покупку при Слуцком, подписав нападающего Эдвардса

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Контракт с 18-летним нападающим рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Эдвардс с 2013 года находился в системе «Суонси».

Слуцкий стал главным тренером «Халл Сити» 9 июня. В сезоне-2017/18 клуб сыграет в чемпионшипе [второй по силе лиге чемпионата Англии].

В матче первого тура «Халл Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой» 5 августа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> have signed young striker <a href="https://twitter.com/LiamEdwards__">@LiamEdwards__</a> on a one-year deal. Full Details ➡️ <a href="https://t.co/Xr4eCQIa1F">https://t.co/Xr4eCQIa1F</a> <a href="https://t.co/GfzB6VAMOn">pic.twitter.com/GfzB6VAMOn</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/880795567873548288">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>