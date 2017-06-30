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30 июня 2017, 20:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл Сити» совершил первую покупку при Слуцком, подписав нападающего Эдвардса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Халл Сити», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с валлийским нападающим Лиамом Эдвардсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Увеличить
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Контракт с 18-летним нападающим рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. Эдвардс с 2013 года находился в системе «Суонси».

Слуцкий стал главным тренером «Халл Сити» 9 июня. В сезоне-2017/18 клуб сыграет в чемпионшипе [второй по силе лиге чемпионата Англии].

В матче первого тура «Халл Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой» 5 августа.

Халл Сити
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