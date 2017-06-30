Голландский футболист попал под скутер на базе клуба

Водитель транспортного средства двигался на скорости 50 километров в час, когда сбил футболиста. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но его задержали одноклубники Леувина, передавшие его полиции. Игрока доставили в больницу с травмами спины и шеи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">Ramon Leeuwin wordt nu in de ambulance gelegd en naar het UMC vervoerd. Verdediger FC Utrecht is bij kennis. <a href="https://t.co/0oDAhFIXH1">pic.twitter.com/0oDAhFIXH1</a></p>— Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) <a href="https://twitter.com/JeroenKapteijns/status/880752662114861057">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

26-летний Леувин выступает за «Утрехт» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах и забил один мяч.