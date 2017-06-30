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30 июня 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Горецка и ещё 8 воспитанников, которыми может гордиться «Шальке»

Хавбек «Шальке» Леон Горецка произвёл фурор в полуфинале Кубка конфедераций. Рассказываем о других знаковых воспитанниках «кобальтовых».

Полузащитник сборной Германии и <span class=error>Шальке</span> <span class=error>Леон</span> <span class=error>Горецка</span> двумя точными ударами в полуфинале Кубка конфедераций заставил обратить на себя внимание тех кто ещё по <nobr>каким-то </nobr>причинам не смотрит немецкую <span class=error>Бундеслигу</span>. Увеличить
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Полузащитник сборной Германии и «Шальке» Леон Горецка двумя точными ударами в полуфинале Кубка конфедераций заставил обратить на себя внимание тех, кто ещё по каким-то причинам не смотрит немецкую Бундеслигу. Поразил он своим умением открываться, бить в касание, а также играть на команду, в том числе и при обороне собственных ворот. Но поклонники немецкого клубного футбола давно знакомы с этим суперталантом, на которого уже положила глаз «Бавария». Мюнхенцы пытались заполучить Горецку уже этим летом, видя в нём замену Хаби Алонсо, но решили сэкономить 25−30 млн евро. Через год, по всей вероятности, флагман Бундеслиги заберёт полузащитника даром, ведь у него закончится контракт.

Пока же поговорим о других воспитанниках «Шальке» последних 10−12 лет, среди которых хватает звёзд европейского футбола. Клуб из Гельзенкирхена славится своей школой, селекцией и наводнил рынок умопомрачительными талантами.

Не все игроки, о которых пойдёт речь, находились в системе «кобальтовых» с детских лет, но они подпадают под определение «собственный воспитанник», которое было дано УЕФА. Вот и оно: «Воспитанник клуба — игрок, который в возрасте от 15 лет до 21 года был зарегистрирован за данный клуб в сумме на три года». Так что и мы не будем буквоедствовать.

Месут Озил, трансферная цена — 50 млн евро (здесь и далее по данным Transfermarkt), клуб — «Арсенал»

Озил — уроженец Гельзинкирхена, но в детстве его помотало по различным школам. Всё это происходило благодаря усилиям отца, который был высокого мнения о таланте маленького Месута. Если он видел, что сын теряет интерес к тренировкам, то тут же находил для него новое пристанище. Первый профессиональный контракт Озил-младший заключил с «Рот-Вайсс Эссен». Но в 16 лет селекционеры «Шальке» обратили на него внимание и переманили к себе. Через год Озил уже начал играть за основу, порой даже в старте выходил, конкурировал с Линкольном, лидером команды. В то время гельзенкирхенцы были невероятно сильны, обладали глубоким составом.

Но надолго в родном городе Озил не задержался. Когда в 2007 году пришло время подписывать новое соглашение, отец порекомендовал ему уйти в «Вердер». В то время там всё ещё работал Томас Шааф. Мустафа Озил посчитал, что в ультраатакующем футболе бременцев сын будет смотреться выигрышнее. «Шальке» за переход своего воспитанника и 5 млн евро не выручил.

Мануэль Нойер, трансферная цена — 40 млн евро, клуб — «Бавария»

Своего героя фаны «Шальке» до сих пор не могут простить. Нойер не только родился в Гельзенкирхене, но и всю сознательную жизнь до перехода в «Баварию» был связан с «Шальке», прошёл все этапы роста, придя в школу в четыре года. На «Фелтинс-Арене» его боготворили, собственно, как и во всём городе. Он выигрывал для «кобальтовых» серию пенальти против «Порту» в Лиге чемпионов, творя чудеса на «Драгау», серебро чемпионата. Но в 2011 году голкипер твёрдо решил пойти на повышение и подписал соглашение с «Баварией» за год до истечения контракта с «Шальке». И по сей день Нойера освистывают в Гельзенкирхене.

Клуб получил около 30 млн евро, включая бонусы. На тот момент Нойер был вторым самым дорогим вратарём мира после Буффона. А сейчас «Манчестер Сити» приобретает Эдерсона за 40 млн евро. Тем не менее «Шальке» получил хоть что-то, не всегда ему удавалось заработать на уходе своих звёздочек хотя бы 1 евро.

Лерой Зане, трансферная цена — 35 млн евро, клуб — «Манчестер Сити»

Пожалуй, самый выгодный трансфер в истории «Шальке». За Лероя Зане гельзенкирхенцам удалось выручить 50 млн евро. Наконец-то в клубе не стали ждать, когда у очередного таланта истечёт контракт, и с радостью согласились на довольно щедрое предложение «горожан». Не каждый день за 20-летнего парня платят такие отступные.

Зане очутился в школе «Шальке» в девять лет, после чего на время уезжал в Леверкузен, но вскоре вернулся обратно. Его всегда отличала феноменальная скорость, роскошный дриблинг. И он абсолютно не боялся идти сразу на двух-трёх соперников. Такие же трюки Лерой вытворяет и в английской Премьер-лиге. По сути, во взрослом «Шальке» Зане отыграл полтора года, успел всех влюбить в себя нестандартными и решительными действиями. Но было понятно, что при нынешних «успехах» «кобальтовых» удержать парня надолго не удастся. Так и вышло. Зато на полученные 50 млн евро гельзенкирхенцы солидно укрепились.

Юлиан Дракслер, трансферная цена — 35 млн евро, клуб — «ПСЖ»

В восьмилетнем возрасте Дракслер оказался в системе «Шальке». А в 17 лет и 117 дней он впервые сыграл за взрослую команду, заменив по ходу встречи Ивана Ракитича. На тот момент он был 4-м в списке самых молодых дебютантов Бундеслиги. Но больше запомнился его выход на замену в Кубке Германии против «Нюрнберга». Феликс Магат доверился юнцу, и тот на 119-й минуте принёс победу команде феноменальным дальним ударом. Через пару месяцев Дракслер уже поднимал над головой кубок Германии, он положил начало разгрому «Дуйсбурга» в финале (5:0). Это последний значимый трофей «Шальке» на данный момент.

Через три года Дракслер в составе сборной стал чемпионом мира. Но с течением времени Юлиан начал киснуть в Гельзенкирхене, команда перестала регулярно играть в Лиге чемпионов, и он запросил трансфер. В 2015-м за 43 млн евро его выкупил «Вольфсбург».

Жоэль Матип, трансферная цена — 25 млн евро, клуб — «Ливерпуль»

Несмотря на камерунский паспорт, Матип родился в Бохуме, с восьми лет начал заниматься в школе «Шальке». Перепробовали его на разных позициях. Начинал Жоэль опорным хавбеком. Вышел он на этой позиции в своём дебютном матче за Гельзенкирхен, причём против «Баварии» на «Альянц-Арене». И точный удар Матипа в той встрече принёс «Шальке» ничью — 1:1.

Постепенно немецкого камерунца отправили в оборону, где он играл с переменным успехом. Частенько на него обрушивалась критика ведущих изданий, но на деле не Матип был плох, а весь «Шальке».

При всех негативных отзывах спрос на высокорослого защитника оставался высоким. И прошлым летом его забрал «Ливерпуль», причём бесплатно. На тот момент Матип стоил 18 млн евро. Юрген Клопп был отлично знаком с достоинствами камерунца и настоял на том, чтобы на «Энфилде» ему предложили приличный контракт.

Леон Горецка, трансферная цена — 23 млн евро, клуб — «Шальке»

Подобрались мы к герою дня сегодняшнего. Горецку селекционеры «Шальке» заприметили в соседнем «Бохуме» и приобрели его летом 2013 года за 3,3 млн евро. Уже тогда в Гельзенкирхене заявили, что клуб пополнил самый талантливый игрок нового поколения. Но травмы и проблемы с желудком на протяжении нескольких лет не позволяли ему раскрыться в полной мере. И лишь в прошлом сезоне он заиграл так, как от него и ждали, став лидером полузащиты «кобальтовых», начав регулярно забивать. Не зря Лёв обратил на него внимание и позвал на Кубок конфедераций. Не исключено, что Горецка своими выступлениями в России завоюет место в старте бундестим. С тем же Хедирой ему вполне по силам конкурировать. Разве что до Крооса Леон пока не дотянулся.
Что же до «Шальке», то, похоже, и за Горецку он ничего не получит.

Бенедикт Хёведес, трансферная цена — 18 млн евро, клуб — «Шальке»

Хёведес — живая легенда «Шальке». С 2001 года он в клубе, пережил с ним взлёты и падения. Бенедикт брал с клубом серебро чемпионата, побеждал в Кубке и Суперкубке Германии. В составе сборной нынешний капитан гельзенкирхенцев стал чемпионом мира в Бразилии. Карьера уже удалась. Наверное, Хёведес также мог пойти на повышение. Но в те моменты, когда он был близок к уходу, с ним случались несчастья — тяжелейшие травмы. А теперь ему 29 лет, в Гельзенкирхене на него не нарадуются, он и сердце, и душа команды. Смысл уходить? Велика вероятность, что Хёведес станет одним из тех немногочисленных футболистов, кто всю жизнь проведёт в одном клубе.

Зеад Колашинац, трансферная цена — 15 млн евро, клуб — «Арсенал»

Пока все обсуждали переходы Бернарду Силвы и Эдерсона Мораеша в «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» удалось провернуть по-настоящему классную сделку. Арсен Венгер заполучил Зеада Колашинаца, причём абсолютно бесплатно. Босниец, родившийся в Карлсруэ, отказался продлевать контракт с «Шальке» и переехал в британскую столицу.

В Гельзенкирхене Колашинац оказался в 18-летнем возрасте, его забрали из «Штутгарта». И за несколько лет из несколько неуклюжего и пухлого Зеада вылепили потрясающего универсала, способного сыграть и на левом фланге, и в центре обороны, и в опорной зоне. Босниец чрезвычайно работоспособен, он заметно прибавил в техническом оснащении. Настоящая золотая жила. Единственный недостаток — из-за своей комплекции Колашинац подвержен травмам.

В «Шальке» же снова все принялись кусать локти. Правда, здесь вопросы к предыдущим боссам, которые не уговорили Колашинаца заключить новый контракт в то время, когда босниец был травмирован.

Макс Майер, трансферная цена — 14 млн евро, клуб — «Шальке»

Один из главных активов «Шальке», к которому также подбивают клинья европейские гранды. Майер в Гельзенкирхене с 2009 года, и примерно с того же времени о нём беспрестанно говорят, называют в числе будущих звёзд и лидеров сборной. За бундестим он уже провёл 4 встречи, но на Кубок конфедераций Лёв его не взял, ведь сезон у Майера получился скомканным, в основном он выходил на замену. Зато уже сегодня у него есть возможность стать чемпионом Европы среди молодёжи.

Майер наделён набором качеств, которые сделают его лидером «Шальке», но и у него через год заканчивается контракт. Остаётся только гадать, сколько ещё времени Макс проведёт в Гельзенкирхене.

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