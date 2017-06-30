СМИ: «ПСЖ» согласовал контракты с Пепе и Фабинью

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34-летний португалец присоединится к парижанам на правах свободного агента, так как у него заканчивается соглашение с «Реалом», а переговоры с монегасками по сумме трансфера 23-летнего бразильца еще ведутся.

В прошлом сезоне Пепе сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу, а Фабинью отметился 12 голами и 6 голевыми передачами в 55 встречах.