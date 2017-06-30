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30 июня 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» согласовал контракты с Пепе и Фабинью

«ПСЖ» достиг договоренности по контрактам с защитником Пепе и полузащитником «Монако» Фабинью, утверждает Canal+.

<span class=error>ПСЖ</span> достиг договоренности по контрактам с защитником <span class=error>Пепе</span> и полузащитником Монако <span class=error>Фабинью</span>. Увеличить
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34-летний португалец присоединится к парижанам на правах свободного агента, так как у него заканчивается соглашение с «Реалом», а переговоры с монегасками по сумме трансфера 23-летнего бразильца еще ведутся.

В прошлом сезоне Пепе сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу, а Фабинью отметился 12 голами и 6 голевыми передачами в 55 встречах.

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