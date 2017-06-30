«Барселона» активировала опцию выкупа прав на футболиста «Эвертона» Жерара Деулофеу
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Руководство «Барселоны» решило выкупить обратно у английского «Эвертона» права на испанского футболиста Жерара Деулофеу, сообщается на сайте «сине-гранатовых».
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Нападающий перешел в «Эвертон» в 2015 году из «Барселоны», однако, согласно пункту соглашения, каталонцы этим летом имеют возможность выкупить обратно у ливерпульского клуба права на игрока. В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды в «Милане», за который забил 4 гола в 18 матчах.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за основную команду «сине-гранатовых» в общей сложности провел шесть матчей, но не смог закрепиться в составе и в конечном итоге был продан «Эвертону».
Сообщается, что «Барса» в ближайшее время подпишет полноценный контракт с 23-летним Деулофеу до 30 июня 2019 года.
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