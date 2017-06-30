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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30244203/
30 июня 2017, 17:04 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Поль Погба: Самые упертые эксперты не могли забыть про мой трансфер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль <span class=error>Погба</span> дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports. Увеличить
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Первым делом игрок сборной Франции оценил выступление «красных дьяволов» в минувшем сезоне, а также высказался о своем возвращении на «Олд Траффорд». Напомним, за переход хавбека «Юнайтед» выложил туринскому «Ювентусу» 105 млн евро.

— Согласен с мнением болельщиков — «МЮ» не показывал достойной игры. Многое не получалось, но мы выиграли три трофея.

Да, — продолжает француз, — можно стать лучшей командой мира, показывать яркий футбол, но при этом ничего не выиграть. Кому это нужно? Кто это будет помнить?

Что касается денег, заплаченных за мое возвращение, то я могу сказать так: через неделю я уже об этом забыл, но самые упертые эксперты не могли успокоиться. Когда команда испытывает кризис, виноваты все — от тренерского штаба до вратаря. Все попадают под критику, все ложатся в одну яму. Не может один игрок отвечать за выступление всего коллектива.

Почему я ушел из «Юнайтед»? Мне хотелось чаще выходить на поле. Это все, что нужно футболисту. Несмотря на столь юный возраст, я был уверен в своих силах. Мне не хотелось ждать.

Уходя из «Юнайтед», я знал, что в один прекрасный день вернусь. Моя мама сказал мне: «Поль, ты еще вернешься на «Олд Траффорд», — заявил полузащитник.

В мае этого года отец Погба Фассу Антуан скончался после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

— Когда ты теряешь близкого человека, тебе очень тяжело. После его ухода я стал еще больше любить жизнь. Она коротка, и это факт. Помню, еще недавно мы разговаривали с ним на разные темы, а теперь его нет рядом.

Мой папа был очень сильным человеком, — рассказывает Погба. — Он бился до последнего дня, но в его возрасте это было очень сложно. Нет, он не был хорошим человеком или примерным отцом, но я горжусь тем, что являюсь его сыном. Он был позитивным человеком. Нам всегда было весело.

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