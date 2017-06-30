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30 июня 2017, 17:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Думбия сообщил о переходе в лиссабонский «Спортинг»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбия</span> продолжит карьеру в лиссабонском <span class=error>Спортинге</span>. Увеличить
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29-летний футболист выложил фотографию в футболке португальского клуба на своей странице в «Инстаграме». Детали сделки пока не известны.

Ранее сообщалось, что Сейду Думбия будет отдан в аренду. При этом лиссабонцы смогут выкупить права на футболиста за € 6 млн. Контракт Думбия с «Ромой» действует до лета 2019 года.

В прошлом сезоне ивуарийский нападающий также на правах аренды выступал за «Базель».

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Новости Зарубежного футбола

Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, права на которого принадлежал «Роме», прибыл в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом», сообщает O Jogo. Ожидается, что сегодня форвард пройдет медобследование, после чего подпишет с лиссабонцами арендное соглашение сроком на один сезон.
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