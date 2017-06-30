Думбия сообщил о переходе в лиссабонский «Спортинг»
Нападающий «Ромы» Сейду Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
29-летний футболист выложил фотографию в футболке португальского клуба на своей странице в «Инстаграме». Детали сделки пока не известны.
Ранее сообщалось, что Сейду Думбия будет отдан в аренду. При этом лиссабонцы смогут выкупить права на футболиста за € 6 млн. Контракт Думбия с «Ромой» действует до лета 2019 года.
В прошлом сезоне ивуарийский нападающий также на правах аренды выступал за «Базель».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter