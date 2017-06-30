Мбаппе представил новую форму «Монако»

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Она выполнена в традиционных цветах монегасков: красном и белом. В сопровождающем фото тексте форвард намекнул, что останется в «Монако» в следующем сезоне.

— Новая домашняя форма на сезон-2017/18, — написал в Твиттере Мбаппе. — Мы готовы!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Nouveau maillot domicile <a href="https://twitter.com/nikefootball">@NikeFootball</a> pour la saison 17-18... on est fin prêts ?⚪? <a href="https://t.co/oRYOSYhfwB">pic.twitter.com/oRYOSYhfwB</a></p>— Kylian Mbappé (@KMbappe) <a href="https://twitter.com/KMbappe/status/880758375247687681">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>