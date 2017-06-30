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30 июня 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мбаппе представил новую форму «Монако»

Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе представил новую форму клуба на предстоящий сезон.

Нападающий Монако <span class=error>Кильян</span> <span class=error>Мбаппе</span> представил новую форму клуба на предстоящий сезон. Увеличить
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Она выполнена в традиционных цветах монегасков: красном и белом. В сопровождающем фото тексте форвард намекнул, что останется в «Монако» в следующем сезоне.

— Новая домашняя форма на сезон-2017/18, — написал в Твиттере Мбаппе. — Мы готовы!

Монако
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