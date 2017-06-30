«Лучше кёрлинг, чем слушать Моцарта». Правила жизни Луи Николлена

Он был человеком из другой эпохи. Жадно любивший любой спорт и любой город, где жил, Луи Николлен всегда был честен — и перед собой, и перед теми, за кого отвечал. Он управлял мусорным бизнесом, что крайне необычно для сегодняшнего нефтеолигархического футбола. Ещё необычнее, старомоднее было умение Николлена держать слово — его «Монпелье» сделал «Лестер» задолго до «Лестера», и обещание покрасить волосы в клубные сине-оранжевые цвета в случае чемпионства почти 70-летний Лулу сдержал. Он никогда не юлил и был из поколения людей, которые ничего не хотели слышать о политкорректности и осторожности в выражении чувства юмора: если Николлен думал, что Бенуа Педретти выглядит, как гей, он так и говорил. За это его обожали, за это его и не любили.

Луи Николлен умер вчера, в день своего 74-летия и лучше всего о том, каким был этот удивительный мужчина смешной формы тела, расскажет он сам.

«В детстве все каникулы я проводил у бабушки, какое удовольствие! Родители очень много работали, у них не хватало времени на меня. Возможно, поэтому я и не заканчивал Национальную школу администрации. Просто представьте, что бы было, если б мама каждый день заставляла меня делать домашнее задание».

«Больше всего в жизни я горжусь своими сыновьями».

«Спортсмены, за очень редким исключением, люди очень здоровые, то, что они вытворяют, — просто за гранью. Взять велоспорт — ты же должен взбираться на все эти горы. Мне нравится баскетбол, гандбол, волейбол, бокс… да мне всё нравится! На Олимпиаде в Сеуле я впервые увидел фехтование… Это было волшебно!»



«Я скорее отдал бы сыновей в спорт, чем в классическую музыку. Ничего не имею против неё, но я лучше пойду посмотрю кёрлинг, чем послушаю Моцарта».



«Думаю, я смог бы увлечь футболистов своей команды таскать мусор. Единственное, что я боюсь, что они бы получили травму».



«Поздравляю “Бастию”, у них яйца больше, чем у нас. Оказывается, у нас вообще ссохшиеся оливки».



«Я больше не смотрю сборную Франции, они не поют “Марсельезу”. Петь гимн очень важно, когда ты выходишь на поле в майке с петухом, ты должен испытывать гордость. Посмотрите на итальянцев: когда они горланят свой гимн, мурашки даже у нас, у французов. Вместо сборной я теперь включаю вестерны с Джоном Уэйном».



«Если Янга-Мбива думает о своём будущем не головой, а задницей, это же не моя вина, правда? Думаю, они с его агентом имеют в этом плане много общего».

«Ничего особенного по поводу Жиру сказать не могу. Слышал, что он забил шесть мячей за “Арсенал” в недавнем матче с “Саутгемптоном”. Ах, это был не он?! Тогда скажу, что он забил два-три мяча. Я, наверное, не промахнусь, если скажу так. Что вы говорите, это был не он?! Понимаете, я перестаю следить за игроками, когда они уходят из “Монпелье”. Хотя, конечно, я люблю Жиру. Если “Арсенал” захочет отдать его нам в аренду, мы вернём его».



«Наш тренер [Ролан Курбис] сидел в тюрьме за махинации с трансферами? О, меня это не будет заботить, пока он не выведет нас в высший дивизион. Вот если бы он торговал наркотиками или насиловал молоденьких девушек, я бы это отказался принимать, да. Но такая ерунда меня вообще не волнует».

«Монпелье» станет чемпионом? Да бросьте, это невозможно. Единственное, что меня волнует, — мы ведь можем попасть в Лигу Европы… Если это произойдёт, я буду просто взбешён. Что за отстойный турнир!«



«Для чего я хочу получить в команду Марадону? Ну, разумеется, для того чтобы досадить «ПСЖ»! Если мы получим в клуб этого парня, ничего не нужно будет делать — все первые полосы газет и так будут нашими, а не парижскими!».