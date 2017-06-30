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30 июня 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В «Баварии» появится первый в истории кореец

«Бавария» подписала контракт с нападающим Чон У Еном, сообщает официальный сайт клуба.

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17-летний форвард стал первым корейцем в истории мюнхенской команды. Официально он присоединится к команде 1 января 2018 года с контрактом до 30 июня 2022 года. Пока он будет тренироваться в юниорской команде до 19 лет.

На данный момент Чон У Ен играет за молодежку «Инчхона».

Бавария
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