В «Баварии» появится первый в истории кореец

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17-летний форвард стал первым корейцем в истории мюнхенской команды. Официально он присоединится к команде 1 января 2018 года с контрактом до 30 июня 2022 года. Пока он будет тренироваться в юниорской команде до 19 лет.

На данный момент Чон У Ен играет за молодежку «Инчхона».