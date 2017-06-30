Отказался от 100 млн. Как поживает Златан после травмы

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Некоторые футболисты перестают играть и сразу теряются из поля зрения. О них мало пишут в прессе, да они и сами подбрасывают не слишком много поводов о себе вспомнить. Так вот, сегодня речь пойдёт о совершенно другом футболисте.

Златан получил травму 20 апреля и с тех пор не дал забыть о себе хотя бы на неделю. Насыщенная жизнь — одна из причин, а вторая — эго Златана, который умеет превращать любые свои поступки в новостные инфоповоды. Итак, чем он занят с тех пор, как неудачно приземлился на газон в матче с «Андерлехтом»?

Лечится

Причём ударными темпами. Разрыв передней и задней крестообразных связок и повреждённый мениск — это звучит как приговор в 35 лет, поэтому Златан нашёл не совсем обычного врача. Глава департамента хирургии в университете Питтсбурга Фредди Фу иногда занимается проблемами спортсменов — если случай серьёзный. Его достижения так велики, что в городе в его честь придумали праздник: День Фредди Фу теперь официально отмечается в Питтсбурге 13 сентября.

1 мая была сделана успешная операция. На следующий день Златан сфотографировал свою ногу и выложил в «Инстаграме». «Спасибо за поддержку. Скоро мы вместе будем наслаждаться моей игрой», — гласила подпись под ней.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTl7ybuAhCa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Fixed, done and stronger. Once again thank you for the support. We will enjoy my game togheter soon</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-02T14:07:04+00:00">Май 2 2017 в 7:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В течение первого периода восстановления он должен был оставаться под наблюдением врачей. С тем, чтобы прорекламировать в соцсетях новый парфюм ZlatanIbrahimovic, команда пиарщиков справилась без него. Да, у Ибры есть собственный аромат. И для женщин тоже. Тем временем сам Златан делал упражнения, грустно бродил по бассейну и поддерживал партнёров по команде.

Недавно он опубликовал видео разминки с подписью «Львы восстанавливаются не так, как люди». В общем, демонстрирует, что серьёзно настроен вернуться. Кстати, его агент Мино Райола сказал, что впечатлённые мощью коленей футболиста врачи предложили ему приехать в клинику после завершения карьеры ещё раз — чтобы их обследовать. Ну, это Райола. Информацию можно оценивать по-разному.

Выиграл Лигу Европы

«У меня была миссия в этом матче: я поддерживал команду». Все помнят, как Моуринью выстроил на бровке взвод своих раненых солдат с костылями. Златан был в этом взводе капралом, у него даже форма была своя: спортивные штаны и кофта вместо серого костюма.

После победы Златан развлекался, как мог: сделал селфи на фоне баннера «Останься и можешь поиметь мою жену» какого-то отчаянного фаната «МЮ» и засунул ногу в кубок Европы. Этот жест, кстати, показал, где границы дозволенного Златану: некоторые болельщики клуба не оценили фото.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUfbj-vg7j9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nr 33</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-24T22:01:26+00:00">Май 24 2017 в 3:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Получает предложения от клубов

Предложений довольно много. Два клуба MLS (один из них «Лос-Анджелес Гэлакси», а второй — «Майами» Дэвида Бекхэма), берлинская «Герта», стамбульский «Фенербахче» и «Милан». Бывший владелец Сильвио Берлускони сказал, что хотел бы снова увидеть Златана в форме «Милана», на что Райола ответил комплиментами в адрес экс-руководства.

Райола вообще не стесняется говорить о планах игрока прямым текстом. «Златан хочется остаться в Манчестере», — сообщил он за пару недель до истечения контракта. Контракта, который не был продлён клубом. «Златан хочет остаться в Англии», — сказал Райола в начале июня. «Златан не уедет в США. Он останется в Европе и будет играть на высшем уровне», — ещё через неделю. Хотя испанская газета Marca настаивает на скором переезде в США, а родственник форварда говорил, что клуб Бекхэма предложил контракт на четыре года с зарплатой $ 25 млн в год. Но добавил, что футболист сразу отказал.

Недавно Мино опроверг возможность перехода в «Наполи». Жаль, это могло быть очень колоритно. С другой стороны, это объяснимо: Златан годами работал над своей репутацией (пример: «Бог? Ты с ним разговариваешь»), а хулиган с ножом на мопеде может нанести ей некоторый урон.

По крайней мере, ясно, чем занят его агент сейчас. Собирает все предложения, чтобы потом выбрать наиболее амбициозный вариант. Ну, в свободное от разборок с «Миланом» время: сейчас главная проблема Райолы — Джанлуиджи Доннарумма.

Поборолся за форварда и «Зенит». Попытка была красивой: клуб подписался на форварда в «Инстаграме» и «Твиттере». Правда, после слов Роберто Манчини о том, что «переход Златана маловероятен», отписался. Из этого даже сделали небольшое шоу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Mancini: "Zlatan is unlikely to come to Zenit"<a href="https://t.co/Z7b3zB93e1">https://t.co/Z7b3zB93e1</a> <a href="https://t.co/XdtWZHdi85">pic.twitter.com/XdtWZHdi85</a></p>— FC Zenit in English (@fczenit_en) <a href="https://twitter.com/fczenit_en/status/874735445057392640">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наслаждается популярностью

Впрочем, потерю подписчика можно пережить. Помните, вначале мы говорили, что Златан и без футбола не даёт о себе забыть? Вот подтверждение: за два месяца травмы у него добавилось два млн подписчиков в «Инстаграме».

Вчера он прокомментировал установку собственной статуи у стадиона «Френдс» в Стокгольме: «Символ Швеции почти готов». Приятно, что он по-прежнему скромен. Кстати, разве статуя не должна была появиться рядом со стадионом ещё перед финалом Лиги Европы? Полгода назад в СМИ писали о конце сезона. Но кого это интересует, когда Златан время от времени выкладывает видео с новым куском статуи?

Скучает по футболу

Последние слухи — о краткосрочном контракте с «МЮ» зимой. Мелькнула ещё новость про «Атлетико», но президент мадридцев Энрике Сересо оперативно её опроверг. Тем временем Златан так хочет играть в футбол, что даже спит в бутсах.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVIj_UmglY0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T21:23:56+00:00">Июн 9 2017 в 2:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>