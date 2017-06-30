«Барселона» поборется с «Реалом» за полузащитника «Бетиса» Себальоса

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В услугах 20-летнего футболиста заинтересован и мадридский «Реал», стремящийся как можно скорее осуществить трансферную операцию. В «Королевском клубе» планируют приобрести Себальоса и отдать его на год в аренду тому же «Бетису».

Ранее приводились слова президента «Бетиса» Анхеля Аро. Последний, в частности, сказал, что желающий приобрести Себальоса должен заплатить за него € 15 млн. За меньшую сумму андалусский клуб со своим игроком не расстанется.