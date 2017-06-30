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30 июня 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» поборется с «Реалом» за полузащитника «Бетиса» Себальоса

«Барселона» включилась в борьбу за полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона включилась в борьбу за полузащитника <span class=error>Бетиса</span> <span class=error>Даниеля</span> Себальоса сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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В услугах 20-летнего футболиста заинтересован и мадридский «Реал», стремящийся как можно скорее осуществить трансферную операцию. В «Королевском клубе» планируют приобрести Себальоса и отдать его на год в аренду тому же «Бетису».

Ранее приводились слова президента «Бетиса» Анхеля Аро. Последний, в частности, сказал, что желающий приобрести Себальоса должен заплатить за него € 15 млн. За меньшую сумму андалусский клуб со своим игроком не расстанется.

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