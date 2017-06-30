ФК «Райола» и ФК «Мендеш»

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Ведь за 18-летним игроком стоит влиятельный агент Мино Райола, который ведет дела Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку. Кукловоды. Все о самых влиятельных агентах мира.

Как заявил Райола, его подопечному сначала угрожали лишением игровой практики до конца действия контракта, а потом и физической расправой. «Я больше не собираюсь иметь дело со спортивным директором Мирабели, который позволял себе недопустимые вещи», — зарекся агент.

Между тем под его крылом находится еще ряд футболистов «Милана». Согласно исследованию французской L'Equipe, во-первых, это игроки итальянской сборной Джакомо Бонавентура и Иньяцио Абате, во-вторых, перспективные 19-летний нападающий Козимо Ла Феррара и 17-летний защитник Маттео Габбиа, в-третьих 23-летний центральный защитник из Бразилии Родригу Эли и 19-летний марокканец Хашим Мастур, которые в прошлом сезоне отдавались в аренду соответственно «Алавесу» и «Зволле». Итальянская пресса теперь подозревает, что все перечисленные футболисты могут с подачи агента покинуть клуб. Если это произойдет, футбольный мир получит яркое свидетельство того, какими сильными рычагами располагают иной раз посредники.

Упоминавшийся «Зволле» даже прозвали ФК «Райола», поскольку в прошлом сезоне за этот клуб выступали сразу шесть клиентов итальянца с голландским паспортом. Таким футболистам, как нападающие Мастур и Онгенда, у которого за плечами выступления за «ПСЖ», скромный голландский клуб обеспечивал игровую практику и раскрутку.

Другая сторона тоже довольна. «Спасибо Райоле. Благодаря нему мы получаем игроков, которых не смогли бы приобрести», — прямо заявил в январе Рон Янс, в то время главный тренер «Зволле».

Аналогичную роль играет «Новара» из итальянской серии В. В эту команду Райолы поместил четверых. Так же четверо его людей — только звездных (Ибрагимович, Погба, Мхитарян, Ромеро) выступали за «Манчестер Юнайтед», трое (Максвелл, Матюиди и 18-летний Жеоржен) — за «ПСЖ», в котором ранее побывали «райоловцы» Ибрагимович и ван дер Вил.

Любимые клубы есть и у другого супер-агента Жорже Мендеша. Но в его деятельности четко прослеживается связь с родиной. Самый большой объем сотрудничества у португальца с «Бенфикой», «Брагой» и «Порту». Так, за «Бенфику» в прошлом сезоне играли семеро его клиентов: Эдерсон, Нелсон Семеду, Филиппе Аугусту, Пиззи, Гуга Родригеш, Диого Гонсалвеш и Рубен Диаш.

Некоторое время назад Жорже Мендеш располагал солидным отрядом в «Монако» (Рикарду Карвалью, Хамес Родригес, Кавалейру, Элдер Кошта, Фалькао). В прошлом сезоне оставались колумбийский Тигр да Бернарду Силва, уже перешедший к тому же в конце мая в «Манчестер Сити». Двое (Гарай и Мангала) пребывали и в «Валенсии», в которой у Жорже Мендеша прежде была более солидная бригада.

У португальского агента, как и Райолы, есть и свой «питомник» (или «отстойник»). В роли ФК «Мендеш» оказался сейчас «Вулверхэмптон», приобретенный год назад китайским конгломератом Fosun International, который также владеет долей в компании Мендеша Gestifute. Главным тренером стал в прошлом динамовец Нуну, старый друг агента, ранее работавший с «Валенсией» и «Порту», а состав пополнили Кавалейру и Элдер Кошта.

Самый крупный немецкий агент Фолькер Струт, ведущий дела Марко Ройса и Тони Крооса, представлен во многих командах Германии. Вместе с тем явно выделяется «Кельн» с девятью клиентами: Рауш, Хорн, Леманн, Риссе, Хайнц, Хартель, Йоич, Озджан, Клюнтер.

Во Франции же компания Score Agencies Давида Вендителли нацелилась на географических соседей и непримиримых соперников «Лион» и «Сент-Этьен». В первом из названных клубе с ней работают восемь человек, в том числе Ляказетт, во втором — пять, включая капитана команды Перрена. В основном в списках клиентов значатся совсем молодые игроки, но, как знать, в будущем они могут выйти на первый план.