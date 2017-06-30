ФК «Райола» и ФК «Мендеш»
Конфликт «Милана» с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, отказавшимся продлить отношения с клубом, может иметь серьезные последствия для
красно-черных.
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Видимо, что-то случилось...
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Ведь за 18-летним игроком стоит влиятельный агент Мино Райола, который ведет дела Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку. Кукловоды. Все о самых влиятельных агентах мира.
Как заявил Райола, его подопечному сначала угрожали лишением игровой практики до конца действия контракта, а потом и физической расправой. «Я больше не собираюсь иметь дело со спортивным директором Мирабели, который позволял себе недопустимые вещи», — зарекся агент.
Между тем под его крылом находится еще ряд футболистов «Милана». Согласно исследованию французской L'Equipe,
Упоминавшийся «Зволле» даже прозвали ФК «Райола», поскольку в прошлом сезоне за этот клуб выступали сразу шесть клиентов итальянца с голландским паспортом. Таким футболистам, как нападающие Мастур и Онгенда, у которого за плечами выступления за «ПСЖ», скромный голландский клуб обеспечивал игровую практику и раскрутку.
Другая сторона тоже довольна. «Спасибо Райоле. Благодаря нему мы получаем игроков, которых не смогли бы приобрести», — прямо заявил в январе Рон Янс, в то время главный тренер «Зволле».
Аналогичную роль играет «Новара» из итальянской серии В. В эту команду Райолы поместил четверых. Так же четверо его людей — только звездных (Ибрагимович, Погба, Мхитарян, Ромеро) выступали за «Манчестер Юнайтед», трое (Максвелл, Матюиди и 18-летний Жеоржен) — за «ПСЖ», в котором ранее побывали «райоловцы» Ибрагимович и ван дер Вил.
Любимые клубы есть и у другого
Некоторое время назад Жорже Мендеш располагал солидным отрядом в «Монако» (Рикарду Карвалью, Хамес Родригес, Кавалейру, Элдер Кошта, Фалькао). В прошлом сезоне оставались колумбийский Тигр да Бернарду Силва, уже перешедший к тому же в конце мая в «Манчестер Сити». Двое (Гарай и Мангала) пребывали и в «Валенсии», в которой у Жорже Мендеша прежде была более солидная бригада.
У португальского агента, как и Райолы, есть и свой «питомник» (или «отстойник»). В роли ФК «Мендеш» оказался сейчас «Вулверхэмптон», приобретенный год назад китайским конгломератом Fosun International, который также владеет долей в компании Мендеша Gestifute. Главным тренером стал в прошлом динамовец Нуну, старый друг агента, ранее работавший с «Валенсией» и «Порту», а состав пополнили Кавалейру и Элдер Кошта.
Самый крупный немецкий агент Фолькер Струт, ведущий дела Марко Ройса и Тони Крооса, представлен во многих командах Германии. Вместе с тем явно выделяется «Кельн» с девятью клиентами: Рауш, Хорн, Леманн, Риссе, Хайнц, Хартель, Йоич, Озджан, Клюнтер.
Во Франции же компания Score Agencies Давида Вендителли нацелилась на географических соседей и непримиримых соперников «Лион» и «Сент-Этьен». В первом из названных клубе с ней работают восемь человек, в том числе Ляказетт, во втором — пять, включая капитана команды Перрена. В основном в списках клиентов значатся совсем молодые игроки, но, как знать, в будущем они могут выйти на первый план.
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