Перишич остается в «Интере»
Хорватский полузащитник Иван Перишич продолжит выступать за «Интер», сообщает Gazzetta dello Sport.
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На хавбека претендовал «Манчестер Юнайтед», предлагавший за него 30 миллионов евро, которые были необходимы клубы, чтобы избежать нарушения правил финансового fair play, но миланцы смогли заработать деньги на продаже других футболистов. В минувшем сезоне Перишич провел 18 игр в серии А и забил 6 мячей.
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