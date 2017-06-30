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30 июня 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Перишич остается в «Интере»

Хорватский полузащитник Иван Перишич продолжит выступать за «Интер», сообщает Gazzetta dello Sport.

Хорватский полузащитник Иван <span class=error>Перишич</span> продолжит выступать за <span class=error>Интер</span>. Увеличить
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На хавбека претендовал «Манчестер Юнайтед», предлагавший за него 30 миллионов евро, которые были необходимы клубы, чтобы избежать нарушения правил финансового fair play, но миланцы смогли заработать деньги на продаже других футболистов. В минувшем сезоне Перишич провел 18 игр в серии А и забил 6 мячей.

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