Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за поддержку Оскара
Нападающий клуба «Шанхай Шанган» Халк и главный тренер команды Андре
Виллаш-Боаш получили дисквалификации за публичную поддержку полузащитника Оскара, который был отстранен на восемь матчей за участие в массовой драке футболистов.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая,
Кроме того, «Шанхай Шанган» должен заплатить штраф в размере 13 тысяч евро за поведение своих игроков и тренера.
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