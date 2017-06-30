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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30240931/
30 июня 2017, 14:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за поддержку Оскара

Нападающий клуба «Шанхай Шанган» Халк и главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш получили дисквалификации за публичную поддержку полузащитника Оскара, который был отстранен на восемь матчей за участие в массовой драке футболистов.

Нападающий клуба Шанхай <span class=error>Шанган</span> <span class=error>Халк</span> и главный тренер команды <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаш</nobr> получили дисквалификации за публичную поддержку полузащитника Оскара который был отстранен на восемь матчей за участие в массовой драке футболистов. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая, экс-игрок и бывший тренер «Зенита» дисквалифицированы на два матча.

Кроме того, «Шанхай Шанган» должен заплатить штраф в размере 13 тысяч евро за поведение своих игроков и тренера.
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