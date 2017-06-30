Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за поддержку Оскара

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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая, экс-игрок и бывший тренер «Зенита» дисквалифицированы на два матча.

Кроме того, «Шанхай Шанган» должен заплатить штраф в размере 13 тысяч евро за поведение своих игроков и тренера.