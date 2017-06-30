«Галатасарай» выкупил Беланда у киевского «Динамо»
«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Юнеса Беланда.
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27-летний игрок перешел в турецкий клуб из киевского «Динамо», а минувший сезон провел в лиге 1 в составе «Ниццы», за которую забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач в 36 матчах.
Контракт с Беланда рассчитан до лета 2021 года. По информации СМИ, «Галатасарай» заплатил за него 8 миллионов евро. Ранее он играл за такие клубы, как «Монпелье» и «Шальке».
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