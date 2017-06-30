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30 июня 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Галатасарай» выкупил Беланда у киевского «Динамо»

«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника Юнеса Беланда.

Галатасарай объявил о <span class=error>приобретени</span> полузащитника <span class=error>Юнеса</span> <span class=error>Беланда</span>. Увеличить
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27-летний игрок перешел в турецкий клуб из киевского «Динамо», а минувший сезон провел в лиге 1 в составе «Ниццы», за которую забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач в 36 матчах.

Контракт с Беланда рассчитан до лета 2021 года. По информации СМИ, «Галатасарай» заплатил за него 8 миллионов евро. Ранее он играл за такие клубы, как «Монпелье» и «Шальке».

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