Доннарумма 3 июля примет окончательное решение по поводу своего будущего

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Отмечается, что Доннарумма проведёт обед с главным тренером «Милана» Винченцо Монтеллой и обсудит своё будущее. Ранее уже появлялась информация, что семья 18-летнего футболиста заинтересовала в том, чтобы Доннарумма остался в «Милане».

В СМИ сообщалось, что Доннарумма перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.