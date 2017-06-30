Доннарумма 3 июля примет окончательное решение по поводу своего будущего
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма 3 июля проведёт встречу с представителями миланского клуба, где примет окончательное решение по поводу контракта с россонери, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Отмечается, что Доннарумма проведёт обед с главным тренером «Милана» Винченцо Монтеллой и обсудит своё будущее. Ранее уже появлялась информация, что семья 18-летнего футболиста заинтересовала в том, чтобы Доннарумма остался в «Милане».
В СМИ сообщалось, что Доннарумма перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.
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