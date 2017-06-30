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30 июня 2017, 13:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Доннарумма 3 июля примет окончательное решение по поводу своего будущего

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма 3 июля проведёт встречу с представителями миланского клуба, где примет окончательное решение по поводу контракта с россонери, сообщает Gazzetta dello Sport.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма 3 июля проведёт встречу с представителями миланского клуба где примет окончательное решение по поводу контракта с россонери сообщает Gazzetta dello Sport Отмечается что Доннарумма проведёт обед с главным тренером Милана <span class=error>Винченцо</span> Монтеллой и обсудит своё будущее. Увеличить
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Отмечается, что Доннарумма проведёт обед с главным тренером «Милана» Винченцо Монтеллой и обсудит своё будущее. Ранее уже появлялась информация, что семья 18-летнего футболиста заинтересовала в том, чтобы Доннарумма остался в «Милане».

В СМИ сообщалось, что Доннарумма перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: Доннарумма переподпишет контракт с «Миланом», но с опцией перехода в «Реал»

СМИ: Доннарумма переподпишет контракт с «Миланом», но с опцией перехода в «Реал»

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма переподпишет контракт с итальянским футбольным клубом «Милан», но с опцией перехода в мадридский «Реал» в 2018 году, сообщает Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.
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