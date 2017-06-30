«Хаддерсфилд» продлил контракты с главным тренером и его помощником

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашения с главным тренером Дэвидом Вагнером и его помощником Кристофом Бюлером рассчитаны до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что 45-летний Вагнер может продолжить карьеру в другом клубе. К нему проявляли интерес команды из Англии и Германии.