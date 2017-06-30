«Хаддерсфилд» продлил контракты с главным тренером и его помощником
«Хаддерсфилд» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с тренерским штабом команды.
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Соглашения с главным тренером Дэвидом Вагнером и его помощником Кристофом Бюлером рассчитаны до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что 45-летний Вагнер может продолжить карьеру в другом клубе. К нему проявляли интерес команды из Англии и Германии.
Напомним, что клуб впервые вернулся в высший английский дивизион за 45 лет, с сезона-1971/72, и впервые вышел в
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