Вратарь «Лутона» Кинг завершил карьеру в 20-лет из-за депрессии
Голкипер клуба четвертого английского дивизиона «Лутон Таун» принял решение завершить карьеру в 20 лет. Об этом сообщает ВВС.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщается, что причиной такого решения стала депрессия, от которой страдает спортсмен. Клуб заявил, что с пониманием относится к решению вратаря и выражает ему поддержку.
Кинг провел четыре матча за первую команду «Лутона». Он отметил, что надеется продолжать играть в футбол, но уже на любительском уровне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter