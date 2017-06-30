«Борнмут» приобрел Натана Аке за рекордную для клуба сумму

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О сроках сделки с 22-летним футболистом не сообщается, отмечается лишь, что сделка долгосрочная.

Напомним, что воспитанник «Челси» половину прошлого сезона провел в «Борнмуте» и сыграл в 10 встречах чемпионата Англии, в которых отметился тремя голами.

Отмечается, что сумма трансфера стала рекордной в истории клуба. По информации Sky Sports «Борнмут» заплатил за защитника 20 миллионов фунтов.