«Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн

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3 июля «Трабзонспор» сделает официальное предложение, при этом отмечается, что президент турецкого клуба готов предложить за Коноплянку не более € 12 млн.



Также игроком интересуется «Галатасарай». Недавно новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско сказал, что даст украинцу шанс закрепиться в команде, а решение о его будущем будет принято в начале августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинский футболист входит в трансферный список «Милана».