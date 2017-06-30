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30 июня 2017, 12:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка является трансферной целью «Трабзонспора», сообщает Tribuna с ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Полузащитник <span class=error>Шальке</span> Евгений Коноплянка является трансферной целью Трабзонспора сообщает Tribuna с ссылкой на телеканал Футбол 1. Увеличить
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3 июля «Трабзонспор» сделает официальное предложение, при этом отмечается, что президент турецкого клуба готов предложить за Коноплянку не более € 12 млн.

Также игроком интересуется «Галатасарай». Недавно новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско сказал, что даст украинцу шанс закрепиться в команде, а решение о его будущем будет принято в начале августа.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинский футболист входит в трансферный список «Милана».

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