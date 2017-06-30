Роналду: Ни с кем не буду говорить о своём будущем

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Футболист сборной Португалии предпочитает хранить молчание, в результате чего его будущее в «Королевском клубе» продолжает оставаться неясным.

«Я ни с кем не буду говорить о своём будущем», — приводит слова Роналду AS.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Роналду контактировал с руководством «Реала», в результате чего оно спокойно и верит, что игрок не сменит клубную прописку. Тем не менее клубу сейчас сложно осуществлять трансферные операции, поскольку это во многом зависит от окончательного решения Роналду.

Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду, не исключающий в связи со всем этим смену клубной прописки, сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.