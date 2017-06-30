Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30238148/
30 июня 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.

Нападающий Барселоны Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Произойдёт это 15 июля. С такой обложкой в свет вышло испанское издание Sport.

В пятницу, 30 июня, в Росарио, состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Затем супружескую пару ждёт свадебное путешествие, а 15 июля футболист должен подписать контракт. Ожидается, что договор будет рассчитан до 2021 года.

В контракте Месси будет прописана сумма отступных в размере € 400 млн. Действующее соглашение 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО