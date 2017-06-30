Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной»

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Произойдёт это 15 июля. С такой обложкой в свет вышло испанское издание Sport.

В пятницу, 30 июня, в Росарио, состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Затем супружескую пару ждёт свадебное путешествие, а 15 июля футболист должен подписать контракт. Ожидается, что договор будет рассчитан до 2021 года.

В контракте Месси будет прописана сумма отступных в размере € 400 млн. Действующее соглашение 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.