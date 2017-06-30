Флорентино Перес: Роналду зол, но я думаю, он останется в «Реале»
Президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность, что форвард Криштиану Роналду останется в клубе.
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Накануне капитан сборной Португалии вернулся в Мадрид, чтобы встретиться со своими новорожденными детьми, близнецами Евой и Матеу. По словам Переса, футболист очень злится
— Я знаю, что Роналду зол, но думаю, он останется в «Реале», — цитирует esRadio Переса. — Я еще не беседовал с ним, но говорил с агентом Жорже Мендешем. Он сказал мне не волноваться на его счет.
Ряд СМИ утверждает, что Роналду сообщил партнерам по «Реалу» о намерении остаться в команде.
Роналду защищает цвета «Реала» с 2009 года. Этим летом вновь появилась информация о том, что он якобы хочет уйти из клуба.
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