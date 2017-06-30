«Астана» пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии
Футбольный клуб «Астана» пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии 2015/2016, сообщает GOAL.KZ.
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На правах аренды в столичную команду перейдет полузащитник Марин Томасов. Отмечается, что 29-летний хорват — игрок универсальный, имеет хорошую скорость, технику и дальные удары.
Напомним, ранее стало известно, что «Астану» покидает колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. Также столичный клуб планирует отдать в аренду форвада сборной Албании Аздрена Лулаку.
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