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30 июня 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии

Футбольный клуб «Астана» пополнит состав лучшим футболистом чемпионата Хорватии 2015/2016, сообщает GOAL.KZ.

29-летний Марин Томасов — универсальный игрок. Увеличить
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На правах аренды в столичную команду перейдет полузащитник Марин Томасов. Отмечается, что 29-летний хорват — игрок универсальный, имеет хорошую скорость, технику и дальные удары.

Напомним, ранее стало известно, что «Астану» покидает колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. Также столичный клуб планирует отдать в аренду форвада сборной Албании Аздрена Лулаку.

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