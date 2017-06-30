Грейсон возглавил «Сандерленд»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что контракт рассчитан на три года. Предыдущим клубом Грейсон был «Престон». Также 47-летний специалист тренировал «Хаддерсфилд», «Лидс» и «Блэкпул».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Сандерленд» с последнего места вылетел из АПЛ.