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30 июня 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Грейсон возглавил «Сандерленд»

Новым главным тренером «Сандерленда» стал Саймон Грейсон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новым главным тренером Сандерленда стал <span class=error>Саймон</span> <span class=error>Грейсон</span>. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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Сообщается, что контракт рассчитан на три года. Предыдущим клубом Грейсон был «Престон». Также 47-летний специалист тренировал «Хаддерсфилд», «Лидс» и «Блэкпул».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Сандерленд» с последнего места вылетел из АПЛ.

Сандерленд
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