Грейсон возглавил «Сандерленд»
Новым главным тренером «Сандерленда» стал Саймон Грейсон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Сообщается, что контракт рассчитан на три года. Предыдущим клубом Грейсон был «Престон». Также 47-летний специалист тренировал «Хаддерсфилд», «Лидс» и «Блэкпул».
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Сандерленд» с последнего места вылетел из АПЛ.
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