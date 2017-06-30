«Интер» предложил «Роме» €60 млн плюс бонусы за трансфер футболиста Наингголана
Миланский футбольный клуб «Интер» предложил «Роме» 60 миллионов евро и бонусы за переход полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Football Italia со ссылкой на Telelombardia.
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Утверждается, что «Рома» хотела бы получить от продажи полузащитника не менее 70 миллионов, но предложение «Интера» ближе всего к этой сумме и перекрывает предложения «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
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