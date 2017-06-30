«Интер» предложил «Роме» €60 млн плюс бонусы за трансфер футболиста Наингголана

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Бельгийцу «Интер», который возглавил экс-тренер римлян Лучано Спаллетти, готов предложить контракт на 5,5 миллиона евро в год плюс порядка 2 миллионов в качестве различных бонусов. При этом Mediaset Premium называет иную зарплату — 4,5 млн евро плюс бонусы.

Утверждается, что «Рома» хотела бы получить от продажи полузащитника не менее 70 миллионов, но предложение «Интера» ближе всего к этой сумме и перекрывает предложения «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».