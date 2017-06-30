Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30236878/
30 июня 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» предложил «Роме» €60 млн плюс бонусы за трансфер футболиста Наингголана

Миланский футбольный клуб «Интер» предложил «Роме» 60 миллионов евро и бонусы за переход полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

Миланский футбольный клуб <span class=error>Интер</span> предложил Роме 60 миллионов евро и бонусы за переход полузащитника Раджи Наингголана сообщает Football Italia со ссылкой на Telelombardia. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бельгийцу «Интер», который возглавил экс-тренер римлян Лучано Спаллетти, готов предложить контракт на 5,5 миллиона евро в год плюс порядка 2 миллионов в качестве различных бонусов. При этом Mediaset Premium называет иную зарплату — 4,5 млн евро плюс бонусы.

Утверждается, что «Рома» хотела бы получить от продажи полузащитника не менее 70 миллионов, но предложение «Интера» ближе всего к этой сумме и перекрывает предложения «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, права на которого принадлежал «Роме», прибыл в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом», сообщает O Jogo. Ожидается, что сегодня форвард пройдет медобследование, после чего подпишет с лиссабонцами арендное соглашение сроком на один сезон.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева