«ПСЖ» не поместил Верратти на плакаты, посвящённые предсезонному туру в США

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На плакатах крупным планом изображены Тьягу Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриен Рабио, Лукас Моура и Маркиньос.

В течение последнего месяца Верратти не раз заявлял о желании покинуть парижский клуб и перебраться в «Барселону», однако «ПСЖ» всё еще отказывается расставаться с итальянским хавбеком. В связи с этим в каталонском клубе начинают рассматривать альтернативные варианты усиления полузащиты.