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30 июня 2017, 11:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» не поместил Верратти на плакаты, посвящённые предсезонному туру в США

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отсутствует на плакатах клуба, посвящённых предстоящему турне по США.

Полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> Марко <span class=error>Верратти</span> отсутствует на плакатах клуба посвящённых предстоящему турне по США. Увеличить
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На плакатах крупным планом изображены Тьягу Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриен Рабио, Лукас Моура и Маркиньос.

В течение последнего месяца Верратти не раз заявлял о желании покинуть парижский клуб и перебраться в «Барселону», однако «ПСЖ» всё еще отказывается расставаться с итальянским хавбеком. В связи с этим в каталонском клубе начинают рассматривать альтернативные варианты усиления полузащиты.

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