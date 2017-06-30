СМИ: Тельо, который отказал «Спартаку» и «Зениту», переходит в «Бетис»

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Клубы согласовали трансфер, который обойдется севильцам в 7 миллионов евро. Игрок станет самым высокооплачиваемым в команде с зарплатой в 7 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, игрок отверг предложения «Спартака» и «Зенита». В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 36 матчах чемпионата Италии он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.