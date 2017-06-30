СМИ: Снайдер, которого отправляли в «Зенит», договорился с «Сампдорией»
Полузащитник «Галатасарая» Весли Снайдер может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Football Italia.
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Голландец и итальянский клуб уже достигли соглашения по контракту. Его зарплата в Генуе составит 2,5 миллиона евро.
Последнее слово остается за главным тренером «Сампы» Марко Джампаоло, который должен решить, нужен ли ему игрок. Если наставник даст положительный ответ, то руководство клуба сделает предложение «Галатасараю». Контракт футболиста с турками истекает в 2018 году. Ранее сообщалось об интересе к Снайдеру со стороны «Зенита».
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