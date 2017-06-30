«Валенсия» продала Э. Переса в 10 раз дешевле, чем купила его у «Бенфики»
Полузащитник «Валенсии» Энцо Перес перешёл в аргентинский «Ривер Плейт», сообщается на официальном сайте «летучих мышей».
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Подробности сделки не разглашаются.
По неофициальным данным, за переход 31-летнего Переса «Ривер Плейт» заплатил около € 2,5 млн. Стоит отметить, что в 2015 году «Валенсия» купила аргентинца из «Бенфики» за € 25 млн.
В минувшем сезоне Перес провёл 27 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Луиш Нани может покинуть команду во время летнего трансферного окна.
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