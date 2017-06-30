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30 июня 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» продала Э. Переса в 10 раз дешевле, чем купила его у «Бенфики»

Полузащитник «Валенсии» Энцо Перес перешёл в аргентинский «Ривер Плейт», сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

Полузащитник Валенсии <span class=error>Энцо</span> <span class=error>Перес</span> перешёл в аргентинский <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> сообщается на официальном сайте летучих мышей. Увеличить
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Подробности сделки не разглашаются.

По неофициальным данным, за переход 31-летнего Переса «Ривер Плейт» заплатил около € 2,5 млн. Стоит отметить, что в 2015 году «Валенсия» купила аргентинца из «Бенфики» за € 25 млн.

В минувшем сезоне Перес провёл 27 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Луиш Нани может покинуть команду во время летнего трансферного окна.

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