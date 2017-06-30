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30 июня 2017, 1:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист менхенгладбахской «Боруссии» Хан подписал контракт с «Гамбургом»

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Немецкий клуб «Гамбург» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Андре Ханом, который в минувшем сезоне выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Как сообщается, 26-летний нападающий подписал с «Гамбургом» соглашение сроком на 4 сезона — до июня 2021 года. Подробности трансфера не разглашаются.

Хан является воспитанником «Гамбурга» и начинал карьеру во второй команде в 2008 году. После выступлений за клубы из низших немецких дивизионов в 2013 году форвард перешел в «Аугсбург», а оттуда — в менхенгладбахскую «Боруссию» летом 2014 года.

В минувшем сезоне Хан провел за «Боруссию» 30 матчей в бундеслиге, в которых забил три мяча, а также он отметился голом в шести встречах Лиги чемпионов.

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