Футболист менхенгладбахской «Боруссии» Хан подписал контракт с «Гамбургом»

Как сообщается, 26-летний нападающий подписал с «Гамбургом» соглашение сроком на 4 сезона — до июня 2021 года. Подробности трансфера не разглашаются.

Хан является воспитанником «Гамбурга» и начинал карьеру во второй команде в 2008 году. После выступлений за клубы из низших немецких дивизионов в 2013 году форвард перешел в «Аугсбург», а оттуда — в менхенгладбахскую «Боруссию» летом 2014 года.

В минувшем сезоне Хан провел за «Боруссию» 30 матчей в бундеслиге, в которых забил три мяча, а также он отметился голом в шести встречах Лиги чемпионов.