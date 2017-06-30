Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, права на которого принадлежал «Роме», прибыл в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом», сообщает O Jogo. Ожидается, что сегодня форвард пройдет медобследование, после чего подпишет с лиссабонцами арендное соглашение сроком на один сезон.
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Напомним, прошлый сезон
Форвард выступал за армейцев с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому». В сезоне-2015/16 римляне на полгода отдали Думбья в аренду ЦСКА. Вторую половину позапрошлого сезона он провел в «Ньюкасле».
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