Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

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Напомним, прошлый сезон экс-армеец провел на правах аренды в «Базеле». Ранее этим летом ивуариец отказался переходить в «Халл Сити», где его хотел видеть российский наставник команды Леонид Слуцкий.

Форвард выступал за армейцев с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому». В сезоне-2015/16 римляне на полгода отдали Думбья в аренду ЦСКА. Вторую половину позапрошлого сезона он провел в «Ньюкасле».