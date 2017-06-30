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30 июня 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Думбья прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, права на которого принадлежал «Роме», прибыл в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом», сообщает O Jogo. Ожидается, что сегодня форвард пройдет медобследование, после чего подпишет с лиссабонцами арендное соглашение сроком на один сезон.

Бывший нападающий ЦСКА <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбья</span> права на которого принадлежал Роме прибыл в Лиссабон для подписания контракта со <span class=error>Спортингом</span>. Увеличить
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Напомним, прошлый сезон экс-армеец провел на правах аренды в «Базеле». Ранее этим летом ивуариец отказался переходить в «Халл Сити», где его хотел видеть российский наставник команды Леонид Слуцкий.

Форвард выступал за армейцев с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому». В сезоне-2015/16 римляне на полгода отдали Думбья в аренду ЦСКА. Вторую половину позапрошлого сезона он провел в «Ньюкасле».

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